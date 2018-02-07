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وزير الخارجية الفرنسى ينتقد القانون البولندى حول محرقة اليهود

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:54 م
وزير الخارجية الفرنسى ينتقد القانون البولندى حول محرقة اليهود لودريان


(أ ف ب)
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صرح وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن القانون البولندى حول محرقة اليهود الذى يحظر كل عبارة تنسب إلى بولندا جرائم ارتكبها نازيون "غير مناسب" و"مدان".

وقال لودريان لشبكة "بى اف ام تى في" واذاعة مونتى كارلو ان "هذا القانون غير مناسب. يجب عدم إعادة كتابة التاريخ فهذا ليس جيدا ابدا ويجب التمسك بذكرى محرقة اليهود ونشرها فى كل مكان بانتظام وبشكل منهجى".

وأضاف أن "أى عنصر يمكن أن يغير هذه الذاكرة هو سلبى"، ووصف التصويت على القانون فى بولندا بـ"الموقف المدان".

وردا على سؤال عما سيفعله الاتحاد الأوروبى حيال هذا القانون، قال لودريان أن "الضغط المعنوى سيكون على درجة كافية من القوة آمل فى ذلك".

وأضاف "آمل ان يتراجع الشعب البولندى ويعمل فى الاستحقاقات المقبلة على الخروج من هذا الطوق الذى فرض عليه بخيارات قومية مؤسفة للغاية".

وكان الرئيس البولندى اندرى دودا وقع الثلاثاء القانون الذى يقضى بالسجن ثلاث سنوات لمن يتهم الأمة أو الدولة البولندية بالمشاركة فى جرائم ألمانيا النازية.


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