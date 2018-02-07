وزير الخارجية التونسى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى والبولونى





وكالات

أجرى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى بيتر سيارتو والبولونى جاسيك تشابوتوفيتش، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون بين تونس وكل من المجر وبولونيا.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير التونسى بحث مع نظيره المجرى قرار المجر لرفع فى خط التمويل الذى رصدته الحكومة المجرية من 60.3 إلى 255 مليون يورو لتسهيل عمليات التصدير بين البلدين وتمويل إحداث شركات تونسية مجرية.

كما بحث مع نظيره البولونى الاستعدادات لعقد اللجنة المشتركة التونسية البولونية خلال الأشهر القليلة القادمة، وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين.