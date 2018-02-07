وزير الخارجية التونسى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى والبولونى

وزير الخارجية التونسى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى والبولونىالأربعاء، 07 فبراير 2018 04:31 ص
وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
وكالات
إضافة تعليق
أجرى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى بيتر سيارتو والبولونى جاسيك تشابوتوفيتش، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون بين تونس وكل من المجر وبولونيا.
وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير التونسى بحث مع نظيره المجرى قرار المجر لرفع فى خط التمويل الذى رصدته الحكومة المجرية من 60.3 إلى 255 مليون يورو لتسهيل عمليات التصدير بين البلدين وتمويل إحداث شركات تونسية مجرية.
كما بحث مع نظيره البولونى الاستعدادات لعقد اللجنة المشتركة التونسية البولونية خلال الأشهر القليلة القادمة، وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين.
إضافة تعليق
لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى
من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة