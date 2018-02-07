video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية التونسى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى والبولونى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:31 ص
وزير الخارجية التونسى يجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى والبولونى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى


وكالات
إضافة تعليق

أجرى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اتصالين هاتفيين مع نظيريه المجرى بيتر سيارتو والبولونى جاسيك تشابوتوفيتش، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون بين تونس وكل من المجر وبولونيا.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير التونسى بحث مع نظيره المجرى قرار المجر لرفع فى خط التمويل الذى رصدته الحكومة المجرية من 60.3 إلى 255 مليون يورو لتسهيل عمليات التصدير بين البلدين وتمويل إحداث شركات تونسية مجرية.

كما بحث مع نظيره البولونى الاستعدادات لعقد اللجنة المشتركة التونسية البولونية خلال الأشهر القليلة القادمة، وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تطلب من الاتحاد الأوروبى فتح أسواقه أمام منتجى زيت الزيتون

وزير الخارجية التونسى

المجر

بولندا

تونس



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة