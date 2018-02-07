وزير التعليم يوجه بتنفيذ حكم قضائى بعزل مدير إدارة السيدة زينب من منصبها

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة إنه بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من صدور حكم قضائى بحبس وعزل فاتن فريد مدير إدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى، فإن الوزارة تؤكد على كامل احترامها للأحكام القضائية وحجيتها لما لها من قدسية لا يجوز المساس بها، إلا من خلال الطرق المقررة قانونًا للطعن، ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة تنفيذ الحكم الممتنع تنفيذه، كما وجه المذكورة بالطعن على حكم الحبس لمدة شهر بالاستئناف.

جدير بالذكر أن مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ( 40399) لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادر بتاريخ 28 يناير 2016، فيما تضمنه من اعتماد رأى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمية والإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى.