وزير الأوقاف يعين خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة

وزير الأوقاف يعين خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارةالأربعاء، 07 فبراير 2018 12:12 ص
الدكتور خالد غانم مدير إدارة الإعلام بديوان عام الوزارة
كتب لؤى على
إضافة تعليق
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، المذكرة المقدمة من عبد الآخر يوسف مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بشأن تكليف الدكتور خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، كما كلف رئيس قطاع مكتب الوزير بإصدار القرار.
إضافة تعليق
"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات
المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة