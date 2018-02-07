video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعين خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:12 ص
وزير الأوقاف يعين خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة الدكتور خالد غانم مدير إدارة الإعلام بديوان عام الوزارة


كتب لؤى على
إضافة تعليق

اعتمد  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، المذكرة المقدمة من عبد الآخر يوسف مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بشأن تكليف الدكتور  خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، كما كلف رئيس قطاع مكتب الوزير بإصدار القرار.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر توزيع الخطة الدراسية لمنهج التربية الإسلامية الجديد بالأزهر

الأوقاف تحيل إماما بالدقهلية للتحقيق وتمنعه من صعود المنبر لسفره دون إذن

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية المقترحة للعام الدراسى 2017-2018

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

خالد غانم

محمد مختار جمعة



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: خطط تسويق المنتج المحلى

خالد صلاح يكتب: خطط تسويق المنتج المحلى

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية المقترحة للعام الدراسى 2017-2018

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية المقترحة للعام الدراسى 2017-2018

"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات

"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات

المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى

المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى

أبل تتصدر مبيعات الأجهزة اللوحية خلال الربع الرابع من 2017

أبل تتصدر مبيعات الأجهزة اللوحية خلال الربع الرابع من 2017

اعرف فايدة "اليوم الفرى" فى الرجيم وإزاى تخدع جسمك عشان تخس؟

اعرف فايدة "اليوم الفرى" فى الرجيم وإزاى تخدع جسمك عشان تخس؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة