وزير الأوقاف يعين خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام الوزارة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، المذكرة المقدمة من عبد الآخر يوسف مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بشأن تكليف الدكتور خالد غانم مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، كما كلف رئيس قطاع مكتب الوزير بإصدار القرار.