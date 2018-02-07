وزيرة الثقافة تصل المغرب للمشاركة بمعرض الكتاب فى الدار البيضاء





كتب – محمود محيى

استقبل سفير مصر فى الرباط أشرف إبراهيم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والتى وصلت الى مطار محمد الخامس فى العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء؛ على رأس وفد يضم الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة؛ والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة، وعدد من الكتاب والأدباء والباحثين والصحفيين؛ لتمثيل مصر فى الدورة 24 من المعرض الدولى للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء، والذى ستكون مصر ضيفة الشرف فيه؛ وتقام فعالياته فى الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجارى بمدينة الدار البيضاء.



جانب من اللقاء

وأوضحت وزيرة الثقافة إن الوزارة أعدت برنامجًا ثريا يبرز جانبا كبيرا من الحضارة المصرية العظيمة، ويؤكد قوة وعمق الروابط والعلاقات الممتدة عبر التاريخ بين مصر والمغرب ويضم عدة محاور ثقافية من بينها تاريخ العلاقات المغربية المصرية، خصائص التجربة الروائية فى كل من مصر والمغرب، أبحاث فى القصة المصرية القصيرة إلى جانب ندوات أدبية وقراءات شعرية متعددة وعروضًا فنية متنوعة تعكس ألوان من الفنون المصرية.

وأضافت أن الفعاليات المصرية تقام بحضور ومشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين، منهم الدكتور أنور مغيث، الدكتور محمد عفيفي، منى سليمان، حسن خضيري، محمد البدوي، طارق الطاهر، عبده جبير، سعيد الكفراوي، سعيد نوح، عمرو عافية، سامح محجوب، مى خالد، هالة البدري، شريف بكر، فريد أبو سعدة، زين العابدين فؤاد، صلاح هلال، وليد علاء الدين، باسم سعد، محمود الغيطاني، أمير العمرى إلى جانب فنانى العود إسلام محمد طه وفادى عادل غالى بالإضافة إلى فرقة التنورة الفلكلورية.

من جانبه أكد سفير مصر بالرباط أشرف ابراهيم أن الاحتفاء بالثقافة المصرية فى معرض الدار البيضاء؛ يعد تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والثقافية بين البلدين؛ ولاهمية مصر بعمقها الحضارى المتميز وثرائها الثقافي؛ والروابط التى جمعت وتجمع مثقفى البلدين؛ مشيرا الى أن المعرض يعد فرصة طيبة لاطلاع المشاركين والجمهور على كنوز الثقافة المصرية الاصيلة؛ من خلال البرنامج الحافل الذى أعدته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال المغربية.



سفير مصر بالمغرب يستقبل الوفد الثقافى المصرى

وأشاد السفير اشرف إبراهيم بالبرنامج الذى اعدته وزارة الثقافة لتقديمه فى المعرض؛ مؤكدا انه يلقى الضوء فى جانب منه؛ على الروابط الثقافية والشعبية الراسخة وشكلت حاضنة لتمازج غير مسبوق بين الشعبين الشقيقين، وتؤهل البلدين لشراكة كاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وضرورة توظيف الثقافة فى خدمة السلام فى المنطقة والعالم، من خلال نشر ثقافة الاعتدال وتوفير الثقافة الجادة لجذب الشباب بعيدا عن الثقافة المتطرفة، وبالتعاون بين المؤسسات المعنية فى البلدين خصوصا الازهر الشريف والرابطة المحمدية للعلماء.

وأكد أن سفارة مصر بالرباط تولى أهمية لتفعيل التعاون الثقافى بين البلدين من خلال مستويين: دعم الثقافة المغربية لكى تصل إلى مصر، ودعم الثقافة المصرية لتجد لها مكانا واسعا داخل الفضاء المغربي، عبر تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية على مدار السنة؛ والتواصل مع رموز الثقافة المغربية بكافة مكوناتها، للوقوف على رؤيتهم لتطوير العلاقات الثقافية ودفعها الى افاق ارحب وأوسع.

ونوه سفير مصر فى المغرب بالاحتفاء بالثقافة المغربية فى مصر خلال العام الماضي؛ من خلال تكريم رموز فكرية وأدبية وفنية مغربية فى مؤتمرات وندوات ومهرجانات احتضنتها مصر على مدار العام؛ منوها باختيار المغرب كضيف شرف فى الدورة الـ 48 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بالمغرب، واحتفاء الدورة الـ24 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى برائد الحركة النقدية فى المغرب حسن المنيعي، وحصول المترجم المغربى مراد تدغوت على جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة؛ فى دورتها الثامنة بالقاهرة، وتكرم ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى فى دورته الثالثة الخطاط المغربى حميد الخربوشي، الى جانب الاحتفاء بالصناعة التقليدية المغربية فى الدورة السادسة للمهرجان الدولى للحرف اليدوية والتقليدية بالقاهرة، ومشاركة السينما المغربية فى أغلب المهرجانات التى نظمت فى مصر خلال هذا العام وآخرها مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وأوضح أن معرض الدار البيضاء أصبح من اهم معارض الكتاب فى المنطقة، فى سياق الدور الثقافى والحضارى الكبير للمملكة وإنجازاتها المتواصلة فى كافة الميادين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ مشيرا الى أن آفاق التعاون الثقافى بين البلدين متعددة؛ وبعضها يحتاج الى تفعيل مثل التعاون فى مجال التعليم والدراسات العليا؛ ولذلك سيعمل البلدين على تشجيع الطلبة المغاربة على اختيار مصر لمتابعة دراستهم؛ وزيادة عدد الطلبة المصريين المسجلين فى المؤسسات التعليمية المغربية، وفق برنامج مدروس.