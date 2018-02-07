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وزيرة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع لجنة المنحة المصرية السعودية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 11:29 م
وزيرة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع لجنة المنحة المصرية السعودية الدكتورة سحر نصر


كتب أحمد عبد الرحمن
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وقّعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقية تعاون مع لجنة المنحة المصرية السعودية، وذلك حسبما نقلت فضائية "extra news".

 

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أكدت أمس، أنها تتحرك سريعا مع وزارة الإسكان من خلال المشروعات المشتركة لمواجهة مشكلات المواطنين الملحة، موضحة أن المؤسسات الدولية حريصة على المشاركة فى التنمية التى تقودها وزارة الإسكان، وأن البنك الدولى يشيد بمشروعات وزارة الإسكان ويأخذها مثلا عالمى للإنجاز على أرض الواقع، معلنة أن إجمالى المشاريع التنموية التى تتفاوض عليها وزارة الاستثمار تمثل 7% من الدين العام.

 

وأضافت "نصر"، خلال توقيعها ومالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الأفريقى فى مصر على اتفاق بقيمة 150 مليون دولار لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، موضحة أن مثل هذه المشروعات يعطى دعما للبنية الأساسية وتصب فى النهوض ببيئة الاستثمار بالمحافظات المختلفة، متابعة: "أنظر لهذه المشروعات فى مساعدة تحسين مناخ الاستثمار الذى يعتمد على البنية الأساسية الموجودة بكل المحافظات ومن خلالها نعمل دعم للاستثمار على مستوى هذه المحافظات".


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