نيابة القاهرة الجديدة تستمع للشهود فى واقعة العثور على جثة فتاة إثيوبية





كتبت أمنية الموجى

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات فى واقعة العثور على جثمان فتاة إثيوبية "شغالة" داخل شقة بكمباوند فى التجمع الخامس، حيث استدعت النيابة أصحاب المنزل التى تعمل به الفتاة، لاستجوابهم حول الواقعة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران الفتاة داخل الكمبوند، لمعرفة التفاصيل عن هذه الفتاة، ومعرفة وجود أعداء لها أم غير ذلك، ومن المقرر أن تتسلم النيابة تقرير الطب الشرعى حول الحالة التشريحية للجثمان، لمعرفة أسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وأنها سترسل تقريرها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.

وذكر بلاغ مقدم لقسم أول القاهرة الجديدة، العثور على جثمان لفتاة إثيوبية تبلغ من العمر 28 عاما، وكانت تعمل خادمة عند أصحاب عقار، وعثر عليها محبوسة بحمام المنزل، واستخرج رجال الدفاع المدنى الجثمان من حمام الشقة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثمان بوحدة الكمباوند.