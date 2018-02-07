video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة القاهرة الجديدة تستمع للشهود فى واقعة العثور على جثة فتاة إثيوبية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:14 م
نيابة القاهرة الجديدة تستمع للشهود فى واقعة العثور على جثة فتاة إثيوبية جثة - أرشيفية


كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات فى واقعة العثور على جثمان فتاة إثيوبية "شغالة" داخل شقة بكمباوند فى التجمع الخامس، حيث استدعت النيابة أصحاب المنزل التى تعمل به الفتاة، لاستجوابهم حول الواقعة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران الفتاة داخل الكمبوند، لمعرفة التفاصيل عن هذه الفتاة، ومعرفة وجود أعداء لها أم غير ذلك، ومن المقرر أن تتسلم النيابة تقرير الطب الشرعى حول الحالة التشريحية للجثمان، لمعرفة أسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وأنها سترسل تقريرها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.

وذكر بلاغ مقدم لقسم أول القاهرة الجديدة، العثور على جثمان لفتاة إثيوبية تبلغ من العمر 28 عاما، وكانت تعمل خادمة عند أصحاب عقار، وعثر عليها محبوسة بحمام المنزل، واستخرج رجال الدفاع المدنى الجثمان من حمام الشقة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثمان بوحدة الكمباوند.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة "زومبى" القاهرة الجديدة للمحاكمة بتهمة عض طفل بسبب لعب الكرة

نيابة القاهرة الجديدة تحقق فى واقعة العثور على جثمان فتاة إثيوبية بالتجمع

اخبار الحوادث

نيابة القاهرة الجديدة

محكمة الجنح

محكمة التجمع

فتاة اثيوبية



لا تفوتك
هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة