نقابة الاتصالات: اتجاه لتشغيل خطوط المحمول بأجهزة البصمة لحماية البيانات





كتبت: هبة السيد

أكدت النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول، على الاتجاه لتشغيل خطوط الاتصالات الجديدة بأجهزة البصمة خلال الشهور المقبلة، بعد مطالبات عديدة من النقابة للقضاء على فوضى وعشوائية تشغيل الخطوط بدون بيانات سليمة الأمر الذى يهدد الأمن القومى.

وقال حمد النبراوى رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول بيان صحفى اليوم ، إن هناك حملات مكثفة من الأجهزة الرقابية على أسواق الاتصالات بدءا من شهر مارس المقبل، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لشركات الاتصالات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز، لتقديم انظمة لتشغيل وتقنين الخطوط وتفعيلها بطريقة سليمة.

وأضاف النبراوى، أن النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول تلقت شكاوى عديدة من المستهلكين يتضررون من سوء الخدمة وانقطاع الاتصالات أثناء المكالمات الهاتفية وضعف النت دائما على مستوى الجمهورية.

وطالب رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول بتعويض المستهلكين المتضررين من سوء الخدمة وانقطاع النت وضعف الشبكة بالتعويض المناسب بإضافة دقائق زيادة أو إضافة " جيجا للنت ".

كما طالب النبراوى بتدخل سريع من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمطالبة شركات الاتصالات بتعويض المستهلك المصرى نتيجة تضرره من سوء الخدمة وانقطاع النت والمسابقات الوهمية التي تستنزف باقة المستهلك.