نقابات عمالية فى فرنسا تدعو إلى يوم من الإضرابات 22 مارس المقبل

نقابات عمالية فى فرنسا تدعو إلى يوم من الإضرابات 22 مارس المقبلالأربعاء، 07 فبراير 2018 12:01 ص
فرنسا
أ ف ب
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قالت مسؤولة نقابية الثلاثاء إن سبع نقابات عمالية فرنسية دعت إلى يوم من الإضرابات فى أرجاء القطاع العام فى 22 مارس للاحتجاج على خطط الحكومة لإصلاح الإدارة العامة وخفض الانفاق.
وأبلغت ناتالى ماكارسكى رئيسة فرع نقابة سى إف إي-سى جى سى بالقطاع العام رويترز "نأمل بأن يشارك أكبر عدد ممكن منا فى الإضرابات".
وقالت ماكارسكى إن اثنتين من أكبر النقابات العمالية فى البلاد لم تنضما فى هذه المرحلة إلى الدعوة إلى الإضراب لكنهما قد تفعلا هذا بعد التشاور مع قواعدهما.
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