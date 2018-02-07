مندوب مبيعات و11 عاملا يحررون محضرا بفصلهم تعسفيا بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر

تقدم مدير مبيعات بقطاع الزبادى بأحد الشركات بالمنوفية، يرافقة 11 عامل، ببلاغ رسمى يتهم الشركة بفصلهم تعسفيا .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتبلغ مركز شرطة شبين الكوم من "هـ .م. ح" 37 سنة، مدير مبيعات بقطاع الزبادي بشركة بفرع المنوفية قطاع خاص، الكائنة بكفر طنبدي دائرة المركز، وبرفقته 11 موظف من العاملين بالشركة، بتضررهم من المسئولين بالشركة، لفصلهم تعسفياً لمطالبتهم الشركة برد الخصومات المالية من رواتبهم، ورفض المسئولين ذلك.

تم إخطار إدارة أمن الوطني بالمنوفية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 800 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول الواقعة .