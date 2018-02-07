مقتل 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية فى جازان

مقتل 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية فى جازانالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:02 م
قوات الجيش السعودى
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صدت القوات السعودية هجوما لميليشيات الحوثى قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان ممأ أسفر عن مقتل 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية فى المدينة.
وذكرت قناة (العربية الحدث ) الإخبارية اليوم الأربعاء أن مروحيات الأباتشى السعودية والمدفعيات استهدفت مركبات وعناصر من الميليشيات فى تلك المنطقة.
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