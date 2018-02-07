مقتل 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية فى جازان

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صدت القوات السعودية هجوما لميليشيات الحوثى قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان ممأ أسفر عن مقتل 25 حوثيا حاولوا الهجوم على قرى حدودية فى المدينة.

وذكرت قناة (العربية الحدث ) الإخبارية اليوم الأربعاء أن مروحيات الأباتشى السعودية والمدفعيات استهدفت مركبات وعناصر من الميليشيات فى تلك المنطقة.