video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل مسؤول الإعلام الحربى لمليشيات الحوثى أثناء تحرير مديرية حيس باليمن

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:25 م
مقتل مسؤول الإعلام الحربى لمليشيات الحوثى أثناء تحرير مديرية حيس باليمن اليمن


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول الإعلام الحربى فى الساحل الغربى عابد عبدالله حمزة، الذى لقى مصرعه أثناء عملية تحرير الجيش اليمنى والتحالف العربى لمديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن المليشيات نعت فى بيان رسمى مقتل القيادى الحوثى عابد حمزة.


وفى السياق ذاته، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن القيادى الحوثى عابد حمزة، قتل فى أطراف مديرية حيس أثناء عملية تمشيط الجيش الوطنى، بعد تحريرها بالكامل، موضحه إن القيادى مسؤول إعلام المليشيات فى الساحل الغربى ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة التابعة للحوثيين قتل أثناء مشاركته فى المواجهات الميدانية مع الجيش اليمنى على أطراف مديرية حيس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تخصص مبلغ 9.1 مليون دولار لدعم الاحتياجات الصحية فى اليمن

سفارة اليمن بالقاهرة تؤكد قوة العلاقات المصرية اليمنية فى كافة المجالات

رئيس وزراء اليمن يدعو للمصالحة بعد اشتباكات دامية فى عدن

اليمن

السعودية

أخبار اليمن

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة