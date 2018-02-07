مقتل مسؤول الإعلام الحربى لمليشيات الحوثى أثناء تحرير مديرية حيس باليمن

مقتل مسؤول الإعلام الحربى لمليشيات الحوثى أثناء تحرير مديرية حيس باليمنالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:25 م
اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت مليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول الإعلام الحربى فى الساحل الغربى عابد عبدالله حمزة، الذى لقى مصرعه أثناء عملية تحرير الجيش اليمنى والتحالف العربى لمديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن المليشيات نعت فى بيان رسمى مقتل القيادى الحوثى عابد حمزة.
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن القيادى الحوثى عابد حمزة، قتل فى أطراف مديرية حيس أثناء عملية تمشيط الجيش الوطنى، بعد تحريرها بالكامل، موضحه إن القيادى مسؤول إعلام المليشيات فى الساحل الغربى ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة التابعة للحوثيين قتل أثناء مشاركته فى المواجهات الميدانية مع الجيش اليمنى على أطراف مديرية حيس.
إضافة تعليق
5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى
كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة