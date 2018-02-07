مقتل مسؤول الإعلام الحربى لمليشيات الحوثى أثناء تحرير مديرية حيس باليمن

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أعلنت مليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول الإعلام الحربى فى الساحل الغربى عابد عبدالله حمزة، الذى لقى مصرعه أثناء عملية تحرير الجيش اليمنى والتحالف العربى لمديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن المليشيات نعت فى بيان رسمى مقتل القيادى الحوثى عابد حمزة.



وفى السياق ذاته، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن القيادى الحوثى عابد حمزة، قتل فى أطراف مديرية حيس أثناء عملية تمشيط الجيش الوطنى، بعد تحريرها بالكامل، موضحه إن القيادى مسؤول إعلام المليشيات فى الساحل الغربى ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة التابعة للحوثيين قتل أثناء مشاركته فى المواجهات الميدانية مع الجيش اليمنى على أطراف مديرية حيس.