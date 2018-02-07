مقتل طفلين وإصابة 18 فى مجزرة جديدة للحوثى شمال مدينة تعز اليمنية





(أ ش أ)

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 18 شخصا آخرين فى مجزرة بشعة جديدة على يد ميليشيات الحوثى الانقلابية فى منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مصادر يمنية محلية قولها إن ميليشيات الحوثى أمطرت ملعبا للأطفال فى منطقة عصيفرة شمال تعز بقذائف مدفعية تسببت فى مجزرة بشعة جديدة غالبية ضحاياها من الأطفال، موضحة أن القذائف تم إطلاقها من أماكن تمركز ميليشيا الحوثى فى جبل الوعش.

بدوره، أكد مصدر طبى فى تعز أن طفلين قتلا وأصيب 18 آخرون؛ خمسة منهم حالتهم خطرة نتيجة القصف الحوثي، متوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا نظرا لخطورة بعض الإصابات.

واعتادت ميليشيات الحوثى الانقلابية على قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز متسببة فى جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.