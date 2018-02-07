مصرع 2 من عمال المناجم جراء انهيار أرضى فى منجم بجنوب أفريقيا





جوهانسبرج (أ ش أ)

لقى اثنان من عمال المناجم مصرعهما فى جنوب أفريقيا إثر انهيار أرضى فى منجم تابع لمجموعة "سيبانى جولد" التى تمتلك المنجم الذى كان عالقا فيه آلاف العمال تحت الأرض الأسبوع الماضى.

وقالت المجموعة فى بيان اليوم الأربعاء -نقل راديو "أفريقيا 1" مقتطفات منه- إن اثنين من العمال أصيبا بجروح قاتلة خلال انهيار أرضى فى المنجم الواقع بجنوب غرب مدينة جوهانسبرج، مضيفة أن عملية التنقيب توقفت في المنجم الذي وقع فيه الحادث وهو الوقت المناسب لإجراء تحقيق حول الملابسات.

ومن جانبها، أعربت النقابة الوطنية لعمال المناجم فى بيان عن عميق قلقها إزاء سلامة العمال.

وكانت الشركة المشغلة لمنجم "بياتريكس" بمدينة "ويلكوم" بمقاطعة "فرى ستايت" (290 كيلومترا جنوب غرب جوهانسبرج) ذكرت أن عطلا كهربائيا كبيرا نجم عن عاصفة قوية تسبب فى وقف عمل المصاعد ومنع طواقم العمل الليلية من الصعود إلى السطح في منجم الذهب، إلا أنها أعلنت بعد ذلك أن عمال المنجم البالغ عددهم 955 عاملا بدأوا الخروج بعدما أعيد التيار الكهربائي.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تمتلك أعمق المناجم فى العالم وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم أدت إلى سقوط 77 قتيلا عام 2015 وذلك وفق غرفة جنوب أفريقيا للمناجم.