مصرع ميكانيكى أثناء إصلاحه عطلا فى سيارة بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

استقبل مستشفى جراحات اليوم الواحد بمحافظة البحيرة كل من محمد .ا.م. 29 سنة ميكانيكى سيارات "جثة هامدة" وعطية .ع.م.31 سنة سائق مصاب بجرح بالرأس وآخر بالذراع اليمنى.

وبسؤال السائق المصاب قرر أنه أثناء سيره بالسيارة رقم 9287 ب ع س " نقل " طريق محور الضبعه الجديد بالكيلو 71 إتجاه الجيزه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد حدث عطل بالسياره فحضر المتوفى لإصلاحه وحال ذلك سقطت عليهما كابينة السيارة مما أدى لإصابته ووفاة الأول.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاه تهشم بالجمجمه وكسور بأنحاء متفرقه بالجسم "نتيجة سقوط جسم صلب" ولاتوجد شبهه جنائيه و تحرر المحضر اللازم.