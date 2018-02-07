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مصرع مسئولة مقلب قمامة بالمنوفية.. ونجلها يتهم العاملين بقتلها

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:17 م
مصرع مسئولة مقلب قمامة بالمنوفية.. ونجلها يتهم العاملين بقتلها جثة - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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لقيت مسئولة مقلب قمامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعها، إثر إصابتها بالعديد من الإصابات بدائرة المركز .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى " ا .م. م " 50 سنة، المسئولة عن مقلب القمامة الكائن بالحى الغربى دائرة القسم ومقيمه العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم دائرة القسم مصابة بنزيف من الأنف وإرتشاح سوائل من الفم وسحجات وكدمات بالوجه وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص وبسؤال نجلها " ع . ر. ع " 32 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان إتهم "  أ .ا. ا" 33 سنة، وآخرين عمال بمقلب القمامة ومقيمين حارة بدران بالحي الغربي بمدينة شبين الكوم  دائرة القسم، بالتعدي على والدته بالضرب وإحداث إصابتها وحال ذلك سقطت أمام السيارة  رقم " م ق ر 6794  " نقل التابعة لمجلس مدينة شبين الكوم حي غرب قيادة " م .م. م" 55 سنة، سائق بالمجلس ومقيم قرية مقيم بقرية مليج مركز شبين الكوم.

وبسؤال المشكو فى حقهم، أنكروا ما نسب إليهم وأفادوا بإصطدام السيارة بالمتوفاة، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه فوجئ بالمتوفاة تعبر الطريق بمفردها  أمام السيارة ولم يستطع مفاداتها.

وبالعرض على النيابة قررت إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


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