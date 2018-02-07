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مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:35 م
مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى تصادم- أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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