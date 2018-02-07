مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

مصرع شخص وإصابة 9 فى انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوىالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:35 م
تصادم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى
كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة