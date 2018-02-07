مصرع شخص فى حريق غرب العاصمة البريطانية لندن





(رويترز)

قالت فرقة الإطفاء فى لندن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن حريقا نشب فى منزل بمنطقة هولاند بارك جاردنز فى غرب المدينة فأودى بحياة رجل وأدى لإجلاء العديد من السكان. لكنها ذكرت أن الحريق تحت السيطرة الآن.

وأشارت إلى أن نحو 12 سيارة إطفاء وحوالى 80 من رجال الإطفاء شاركوا فى إخماد الحريق.

وتضررت بعض الشقق جراء الحريق وأخلت السلطات نحو ثمانية عقارات مجاورة.

وقالت فرقة الإطفاء إنها تلقت بلاغا الساعة 2144 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء وإنها تتحرى سبب الحريق.