مصرع شخص سقط من الدور السابع بأحد العقارات فى العصافرة بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى منذ قليل، مواطن مصرعه بعدما سقط من الدور السابع بأحد العمارات السكنية بمنطقة العصافرة بحرى بالإسكندرية، أثناء محاولة نزوله من مصعد العمارة، فاختل توازنه وسقط فى أعلى المصعد.

تلقى قسم المنتزه بالإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط مواطن، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، لنقله لأحد المستشفيات لسرعة إسعافه.