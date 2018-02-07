مستوطن إسرائيلى يطلق النار على شاب فلسطينى ويصيبه بجروح فى الضفة الغربية

مستوطن إسرائيلى يطلق النار على شاب فلسطينى ويصيبه بجروح فى الضفة الغربيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 05:27 م
الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن مستوطنا إسرائيليا أطلق النار على شاب فلسطينى وأصابه بجروح شرقى الخليل فى الضفة الغربية.
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