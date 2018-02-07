مستوطن إسرائيلى يطلق النار على شاب فلسطينى ويصيبه بجروح فى الضفة الغربية





كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن مستوطنا إسرائيليا أطلق النار على شاب فلسطينى وأصابه بجروح شرقى الخليل فى الضفة الغربية.