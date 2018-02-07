مستوطنون إسرائيليون يفشلون فى اختطاف طفلين فلسطينيين بنابلس

مستوطنون إسرائيليون يفشلون فى اختطاف طفلين فلسطينيين بنابلسالأربعاء، 07 فبراير 2018 06:34 م
مستوطنون إسرائيليون
أ ش أ
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حاول مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاربعاء، اختطاف طفلين بعد اقتحام منزلهما فى قرية مادما جنوب نابلس، إلا أن الأهالى تصدوا لهم فلاذوا بالفرار.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية فى تصريح له اليوم إن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "يتسهار" اقتحموا منزل المواطن رزق زيادة واختطفوا الطفلين حسام (٨ سنوات) وطه (10 سنوات) ولاذوا بهم بالفرار متوجهين صوب المستوطنة .
وأضاف دغلس أن عشرات المواطنين تجمعوا على عجل، وطاردوا المستوطنين فى الجبال واجبروهم على ترك الطفلين وفروا باتجاه مستوطنة "يتسهار".وقال دغلس أن ما حدث يؤكد أن المستوطنين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء ولولا تدخل المواطنين بسرعة لكانت حدثت كارثة حقيقية.
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