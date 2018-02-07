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مستشار لترامب يستقيل بعد اتهامه بممارسة عنف عائلى

الأربعاء، 07 فبراير 2018 11:08 م
مستشار لترامب يستقيل بعد اتهامه بممارسة عنف عائلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(أ ف ب)
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قدم سكرتير موظفى البيت الأبيض روب بورتر، ومستشار لترامب، استقالته بعدما اتهمته زوجتاه السابقتان علنا بممارسة عنف عائلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الأربعاء، إن "الرئيس والأمين العام كان لهما كامل الثقة بقدراته وأدائه"، مضيفة: "أنه يستقيل من البيت الأبيض" لكنه سيبقى فى منصبه حتى تعيين خلف له.

وتلت ساندرز أمام الصحفيين بيانا لبورتر أكد فيه أن "هذه المزاعم المشينة خاطئة بكل بساطة، التقطت الصور التى سلمت لوسائل الإعلام قبل نحو خمسة عشر عاما والحقيقة التى تكمن وراءها لا تمت بـى صلة إلى ما تم وصفه".

وتأتى استقالة بورتر بعدما نقلت مقالات نشرت فى صحيفتى "ديلى ميل" و"ذى اينترسبت" شهادتين لزوجتى بورتر السابقتين، كولبى هولدرنس وجينيفر ويلفبي، تحدثتا فيهما عن اعتداءات جسدية ونفسية.

وعمل بورتر خصوصا على إعداد خطاب دونالد ترامب الذى القاه فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس السويسرية.

 

 

        


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