مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد يفتتح قسم مرور ملوى الجديد بالمنيا

مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد يفتتح قسم مرور ملوى الجديد بالمنياالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:46 م
مديرية أمن المنيا
كتب محمود عبد الراضى
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افتتح اللواء مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مدير أمن المنيا، بحضور اللواء محافظ المنيا، وعدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، قسم مرور ملوى، لتخفيف العبء على المواطن، بمدينتى ملوى وديرمواس، وقد تم تجهيز القسم بطريقة نموذجية، وكذا تم تخصيص مكان لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالدور الأرضى للتيسير عليهم.
وجاء افتتاح القسم فى إطار سياسة وزارة الداخلية، للتيسير على المواطنين من خلال افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الحالية، والتى تقدم الخدمات الشرطية للمواطنين وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية، بما يتواكب والزيادة السكانية، لتقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بأسلوب حضارى متطور.
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