مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع المحاور المرورية الجديدة

مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع المحاور المرورية الجديدةالأربعاء، 07 فبراير 2018 06:09 م
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع المحاور المرورية بدسوق
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، و رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بأحياء المدينة، وتفقد أحد الأكمنة المروية، رافقه خلالها الرائد فؤاد زايد رئيس وحدة مرور دسوق، وتابع خطة الانتشار المرورى داخل دسوق.
قال الحشاش ، إنه ناقش مع رئيس وحدة مرور دسوق المحاور المرورية الجديدة بالمدينة ليتم تفعيلها، مؤكداً القضاء على المواقف العشوائية بميدان زويل وتعيين خدمات ثابتة بالميدان ، مشيراً إلى أنه تفقد مقر شركة الصرف الصحى بدسوق ، واستجاب لمواطنه اشتكت من تضررها من الصرف الصحى بمنزلها .
وأضاف الحشاش لـ"اليوم السابع"، أنه خلال جولته تلاحظ قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف ، فكلف الإدارة الهندسية ورئيس الحى والمتابعة، ومخالفات البناء بسرعة اتخاذ اللازم، وتم التحفظ على الخلاطة المستخدمة فى البناء المخالف.
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