مسئول أممى عن فرض حالة الطوارئ فى المالديف: اعتداء شامل على الديمقراطية





(رويترز)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حكومة جزر المالديف اليوم الأربعاء إلى أن ترفع فورا حالة الطوارئ التى فرضتها قبل يومين واصفا ما يحدث فى هذا البلد بأنه "اعتداء شامل على الديمقراطية".

والمالديف فى أزمة منذ الأسبوع الماضى عندما ألغت المحكمة العليا أحكام إدانة فى تهم بالفساد والإرهاب ضد تسع شخصيات معارضة. وزاد التوتر عندما رفضت حكومة الرئيس عبد الله يمين الحكم وفرضت حالة الطوارئ يوم الاثنين ثم اعتقلت رئيس القضاة وقاضيا آخر بالمحكمة فى اليوم التالي.

وقال الأمير زيد فى بيان "أقولها صراحة، الرئيس يمين اغتصب سلطة المؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية".

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامى: "ما يحدث الآن يصل إلى حد الاعتداء الشامل على الديمقراطية".