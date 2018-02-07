مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية: تصنيع أول منتج تونة مصرى 100%





كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول توقيع بروتوكول تعاون بين المدينة وإحدى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأسماك لتطوير وتصنيع التونة المصرية، وذلك فى إطار التعاون العلمى بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والصناعة للتوصل لأنسب طرق للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتقدم بالعملية البحثية لخدمة التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى مشاركة كل من: الدكتور صبحى السحيمى رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية بمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة بمدينة الأبحاث العلمية، والأستاذ هانى المنشاوى رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة برج العرب، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة فى مراسم توقيع البروتوكول.

ومن جانبه أكد الدكتور صبحى السحيمى أن العمل على تطوير وإنتاج هذا المنتج استمر لأكثر من عام من خلال التجارب العلمية والبحثية فى معامل قسم تكنولوجيا الأغذية بمدينة الأبحاث ومصانع الشركة حتى تم التوصل إلى المنتج النهائي بالمواصفات العالمية وبجودة عالية، مضيفا أننا بذلك توصلنا إلى منتج مصرى تفوق على المنتج المستورد، وأن أهم ما يميز هذا المنتج المصرى الخالص هو جودته العالية والحفاظ على القيمة الغذائية دون الاستعانة بأى إضافات صناعية، حيث تم استخدام جميع الإضافات والمواد الحافظة من مصادر طبيعية 100% لتجنب الأضرار الناتجة على الصحة وليصل المنتج بشكل آمن وجيد للمستهلك.