video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة تركية تقضى بسجن 64 شخصا مدى الحياة فى تحركات الجيش

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:24 م
محكمة تركية تقضى بسجن 64 شخصا مدى الحياة فى تحركات الجيش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


رويترز
إضافة تعليق

 قالت وكالة الأناضول للأنباء إن محكمة تركية قضت يوم الأربعاء بسجن 64 ضابطا ومتدربا بأكاديمية عسكرية مدى الحياة لمشاركتهم فى تحرمات الجيش فى يوليو 2016.

وقال التقرير إن المحكمة برأت مئة متهم آخرين.

ونقلت الوكالة عن لائحة الاتهام أن المدانين تواطأوا مع مدبرى التحركات ونقلوا جوا متدربين عسكريين بالأكاديمية دون علمهم إلى مقر لقيادة الجيش لمواجهة مدنيين عارضوا تلك التحركات.

ومن بين المدانين أربعة عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد مدى الحياة وهى أشد عقوبة ممكنة بموجب القانون التركى لأنها تنطوى على زيادة فى الحد الأدنى المطلوب لإطلاق سراحهم المشروط. وثبت للمحكمة أن المدانين الأربعة مذنبون بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

وقتل أكثر من 240 شخصا، معظمهم مدنيون عزل، مساء يوم 15 يوليو2016 عندما قادت مجموعة من العسكريين المنشقين دبابات وطائرات حربية فى مسعى لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وأطلق أردوغان منذ ذلك الحين حملة تطهير واسعة شهدت سجن نحو 50 ألف شخص وإقالة أو إيقاف 150 ألفا آخرين عن العمل. وفى الحملة أغلقت تركيا كل الأكاديميات والمدارس العسكرية التى كان ينظر لها فى وقت من الأوقات باعتبارها أحد ركائز الدولة العلمانية.

وأثار نطاق الحملة قلق حلفاء أوروبيين وجماعات حقوق الإنسان التى تخشى من أن أردوغان استخدم تحركات الجيش ذريعة لسحق المعارضة. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية نظرا لحجم التهديدات الأمنية التى تواجهها.

وتتهم الحكومة التركية شبكة رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن وهو حليف سابق لإردوغان بتدبير المحاولة الفاشلة. ونفى كولن الذى يعيش فى منفى اختيارى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 أى دور له فى تحركات الجيش كما ندد به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يرد على البلطجة التركية.. نواب: أنقرة تختلق أزمات وتؤكد عداءها لمصر وقبرص.. مصطفى بكرى: من حقنا اللجوء للجهات الدولية.. كدوانى: ليس من حق تركيا التنقيب فى المناطق المتفق عليها بين مصر وقبرص

تركيا وإسرائيل إيد واحدة ضد سوريا.. جيش الاحتلال يقصف ريف دمشق مستغلا غارات الديكتاتور العثمانى على عفرين.. "الدفاع الجوى السورى" تتصدى للصواريخ الإسرائيلية.. تؤكد: عدوان سافر.. والرئيس التركى يهدد باقتحام إدلب

روسيا تطلب من تركيا الوصول إلى موقع تحطم طائرة فى سوريا

سفير قبرص يؤيد البيان المصرى بشأن تصريحات تركيا حول تعيين حدود المتوسط

رجب طيب أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم

تحركات الجيش



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة