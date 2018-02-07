محامي الراقصة جوهرة: موكلتي تم ترحيلها مرة أخرى لقسم الجيزة





كتب أحمد الجعفرى

قال محمد صالح المحامى ودفاع الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة" 31 سنة، إنه تم ترحيل موكلته مرة أخرى لقسم الجيزة، بعد التحرى عنها فى أحد الجهات الأمنية، فى انتظار إنهاء إجراءات ترحيلها خارج البلاد، وأنها أصيبت بحالة إعياء شديدة داخل الحجز، لمعانتها من ضيق فى التنفس ومرض السكري.

الراقصة جوهرة

وتابع، أنه تم استقدام سيارة إسعاف وأجريت الاسعافات اللازمة لموكلته داخل الحجز، عن طريق فريق طبى مختص، حيث تم منحها جرعة مسكن حسنت من حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتوجه غدا لمصلحة الجوازات والهجرة؛ لإنهاء إجراءات ترحيلها خارج البلاد.





الروسية جوهرة

وكان "صالح" قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب انهاء إجراءات إخلاء سبيل موكلته وتسديد الكفالة المالية المقدرة من قبل نيابة قسم الجيزة بـ 5 آلاف جنيه، على خلفية القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور واثارة الغرائز الجنسية والعمل بدون ترخيص، تم اصطحابها إلى أحد الجهات الأمنية لإجراء تحريات موسعة عنها.

وأضاف، أن مصادر أمنية أخبرته بأن السلطات المختصة بصدد إصدار قرار بترحيل الراقصة الروسية خارج البلاد، فى غضون الساعات القليلة المقبلة، لعدم الرغبة فى وجودها داخل مصر، ومنعها من الدخول مرة أخرى، دون أبداء أسباب.

جديراً بالذكر إن المشرع المصري خصص الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960، المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، وجاء في نص المادة 25 من القانون المشار إليه، أن إبعاد الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.

ونصت المادة 26 من القانون، على عدم جواز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة، إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة كالأمراض الفيروسية المعدية، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، إلا بعد عرض الأمر على لجنة مخصصة لذلك.