محافظ كفر الشيخ للسيدات: عايزينكوا تنتخبوا من يمثلكم.. والسيدات تردد: السيسى

محافظ كفر الشيخ للسيدات: عايزينكوا تنتخبوا من يمثلكم.. والسيدات تردد: السيسىالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:05 م
مؤتمر القومى للمرأة بالبحيرة
كتب محمود راغب _ المحافظات جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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أكد اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيدا برسائل حملة المجلس القومى للمرأة صوتك لمصر بكرة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء الإقليمى الأول للمجلس القومى للمرأة فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" والذى يستهدف محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ، قائلا "الست المصرية زى ما قال الرئيس عظيمات مصر"، مؤكدا أن السيدات هن وقود 30 يونيو والمرأة المصرية نصف المجتمع وهى التى قامت بتربية النصف الآخر، فرد السيدات الحاضرون فى اللقاء بـ"الزغاريد".
وتابع محافظ كفر الشيخ قائلا "افتكروا السنة السوده اللى عشناها قبل 30 يونيو لما كنا بنقل بالطوابير فى البنزينة وطوابير العيش وانزلوا شاركوا فى الانتخابات الرئاسية وصوتكوا لمصر بكرة" .
وأكد محافظ كفر الشيخ قائلا "عايزين نثبت للدنيا والعالم كله إننا نازلين نؤدى حقنا الدستورى وانتخاب من يمثلنا للأربع السنوات المقبلة، فردت السيدات باللقاء الإقليمى قائلين "السيسى إن شاء الله" .
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