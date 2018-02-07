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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:07 م
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محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب الفوج العاشر لرحلات اعرف بلدك

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:36 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب الفوج العاشر لرحلات اعرف بلدك محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب رحلات اعرف بلدك


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد الشباب الفوج العاشر الذى زار المحافظة، ضمن برنامج اعرف بلدك الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وضم وفد الزيارة 100 شاب وفتاة.

رحب المحافظ خلال اللقاء بالشباب ووفد الزيارة، واستعرضأهم مقومات المحافظة السياحية والأثرية والتنموية، وما تم إتخاذه من إجراءات لجذب المستثمرين للمحافظة مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب .

وحرص المحافظ إلى الاستماع الى مقترحات الشباب ورؤيتهم لتطوير المحافظ،  وذلك من خلال حوار مفتوح مع الشباب، مؤكدا على أن الشباب وفود الزيارات هم خير سفراء للمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم التنسيق مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإدراج الوادى الجديد ضمن رحلات شباب اعرف بلدك نظرا لما تمتلكه المحافظة من مقومات فى مختلف المجالات تؤهلها لوضعها على الخريطة السياحية العالمية .


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