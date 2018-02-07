video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بالسيدة زينب

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:23 م
محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بالسيدة زينب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة خلال مشاركته فى المبادرة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

شارك المهندس، عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ، وجيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الدين رأفت رئيس حي السيدة زينب، اليوم الأربعاء، فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" للحفاظ على النظافة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، وذلك بالحديقة الثقافية بحى السيدة زينب.

وقدم فريق من أطفال المدارس عرض مسرحى يهدف إلى زيادة التوعية بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات على الأرض، كما أنشدوا أغنية الحملة.

وشارك فى فاعليات الحفل المقدم عمرو القرشي قائد مكتب شرطة مرافق الحي، ومحمد شعبان عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب، وعدد كبير من أهالى الحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: مبادرة خليك زى آدم تستمر لعدة أشهر وتشمل جميع الأحياء

السيدة زينب

القاهرة

خليك زى ادم

النظافة

اخبار القاهرة



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة