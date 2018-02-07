محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات حملة "خليك زى أدم" بالسيدة زينب





كتب سيد الخلفاوى

شارك المهندس، عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ، وجيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الدين رأفت رئيس حي السيدة زينب، اليوم الأربعاء، فى فاعليات حملة "خليك زى أدم" للحفاظ على النظافة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، وذلك بالحديقة الثقافية بحى السيدة زينب.

وقدم فريق من أطفال المدارس عرض مسرحى يهدف إلى زيادة التوعية بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات على الأرض، كما أنشدوا أغنية الحملة.

وشارك فى فاعليات الحفل المقدم عمرو القرشي قائد مكتب شرطة مرافق الحي، ومحمد شعبان عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب، وعدد كبير من أهالى الحى.