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محافظ القاهرة يشارك جامعة عين شمس فى مبادرة "خليك زى آدم"

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:00 ص
محافظ القاهرة يشارك جامعة عين شمس فى مبادرة "خليك زى آدم" المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة


كتب محمود راغب
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تشارك جامعة عين شمس اليوم الأربعاء فى مبادرة "خليك زى آدم ومترميش حاجة على الأرض"، التى تقام فعالياتها بحديقة البانسيه بجوار مسجد النور بحى العباسية بمشاركة 100 من اتحاد طلاب الجامعة .
 
وفى إطار الحملة تستضيف قيادات جامعة عين شمس، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بقصر الزعفران، لإطلاق فعاليات المبادرة .
 
ويأتي ذلك تحت رعاية وبحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و برئاسة اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية، و اللواء مهندس طارق عبد العظيم رئيس حى الوايلى و الدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 
وتأتى مشاركة الجامعة بالمبادرة  بالتنسيق مع محافظة القاهرة و حى الوايلى حرصا على تنمية الوعى البيئى لدى المواطنين وتفعيلاً لدورالجامعة الخدمى و المجتمعى.
 
ويرتدى طلاب الجامعة المشاركون بالمبادرة تيشيرتات مطبوع عليها شعار المبادرة وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة الشوارع وتأثير ذلك على النواحى الصحية والجمالية.

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