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محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على منافذ بيع الدواجن

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:45 م
محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على منافذ بيع الدواجن اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات على منافذ بيع اللحوم الدواجن، قائلاً: "كثف حملاتك التفتيشية خلال الفترة المقبلة على منافذ بيع الدواجن، وتأكد من توافر الاشتراطات التخزينية، وليس تاريخ الصلاحية فقط، لأنى عندى أماكن فيها مشاكل وهقولك عليها".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، صلاحية الدواجن المتاحة بالمنافذ والمحلات داخل نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بحملات تفتيش يوميًا على تلك المنافذ.

وأضاف إسماعيل خلال المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة الذى عقد اليوم، أنه تم ضبط نحو طن دواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية خلال الشهر الماضى.

حضر المجلس التنفيذي اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة الجيزة، واللواء علاء الهراس نائب المحافظ لشئون الأحياء، واللواء أسامة شمعة نائب المحافظ لشئون المدن والمراكز، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، ومديرى المديريات بالمحافظة.

 

 


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