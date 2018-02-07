محافظ الجيزة لمدير الأبنية التعليمية عن بدء صيانة المدارس: أودي الطلبة فين؟الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:22 م
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أبدى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اعتراضه على قيام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بطرح مناقصات صيانة المدارس داخل نطاق المحافظة بعد بدء الدراسة، أو قبلها بأيام قليلة.
وقال الدالي لمدير هيئة الأبنية خلال المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة الذي عقد اليوم، "يعني أيه أطرح المدارس للصيانة مع بدء الدراسة، أودي الطلبة فين، مدارس بفترتين، طلابها يصل عددهم ل5 آلاف طالب، أوزعهم على المدارس إزاي لحد ما تخلص الصيانة؟".
ومن جانبها أوضحت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن وزارة التخطيط تعطي الأبنية التعليمية الاعتمادات المالية للصيانة في شهري سبتمبر وأكتوبر، مما يضطرهم لعمل الصيانة في وقت الدراسة، حيث أن وزارة التخطيط تقوم بسحب الاعتماد المالي إذا لم تقم هيئة الأبنية بعمل الصيانة قبل انتهاء شهر إبريل، ليرد عليها المحافظ قائلا: "مليش دعوة اتصرفوا، الصيانة تتم في الإجازة، مصلحة الطالب بانتظام الدراسة أهم".
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