محافظ الإسكندرية يشارك بـ"صوتك لمصر بكرة" لحث النساء على التصويت بالانتخابات





الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية اليوم، في ملتقى"صوتك لمصر بكرة"، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، برئاسة وحضور الدكتورة مايا مرسي، فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة"، والذى يستهدف محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ، لحث السيدات على المشاركة بإيجابية والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات لبناء الوطن، ومناقشة الإجراءات القانونية ، وكيفية إدلاء الناخب بصوته بطريقة صحيحة، والمحظورات الواجب تجنبها.

وخلال الملتقى، قدم المحافظ تحية احترام و تقدير لجميع نساء مصر ، معربا عن فخره واعتزازه بالمشاركة فى هذا الملتقى المتميز ، ومؤكدا بأن فى كل بيت مصري سيدة عظيمة من تربي و تعمل وتعالج وتسهر على راحة أسرتها، فهي سيدة عظيمة ولها منا تحية تقدير واحترام، مشيرا إلى أن جيش مصر هو الذي يحمينا و يؤمنا ، و شرطة مصر تحمينا وتؤمنا، و كذلك أمهات مصر فإنهم يحمين ويبنون عقول أبنائهم و ينمين فيهم الشعور بالانتماء لهذا الوطن.

حضر الملتقى المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، والدكتورة نسرين بغدادى، ونشوى الحوفى عضوا المجلس، وعدد غفير من السيدات من محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ.