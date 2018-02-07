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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:07 م
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محافظ أسيوط يشهد تشغيل أول حفار برمائى لحل الإطماء أمام محطات مياه الشرب

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:14 م
محافظ أسيوط يشهد تشغيل أول حفار برمائى لحل الإطماء أمام محطات مياه الشرب محافظ أسيوط يشهد تشغيل أول حفار برمائي


أسيوط ـ محمود عجمي
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أجرى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل محطة المياه المرشحة بالوليدية، للاطمئنان على سير العمل بها تزامنا مع بدء دخولها للخدمة خلال أيام ومتابعة تشغيل أو حفار بر مائى كامل لتدعيم خدمات شركة مياه أسيوط.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس محسن الحسيني، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن محطة مياه الوليدية الجديدة سيتم دخولها للخدمة خلال أيام؛ كما إنه دخول أول حفار بر مائى للخدمة تابع لشركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، سوف يساهم فى حل ظاهرة الاطماء أمام مأخذ محطات المياه وكان يلزم استخدام كراكات لرفع كميات الطمى من أمام المأخذ .

وأضاف محافظ أسيوط، لـ"اليوم السابع": أن الحفار البرمائى يعد الأول من نوعه الذى يتم استخدامه داخل شركات مياه الشرب فى الصعيد، وذلك بعد وضع حلول عاجلة للحد من ظاهرة الاطماء امام مأخذ المياه والتى تتكون خلال فترة السدة الشتوية وانخفاض منسوب مياه النيل، حيث يعمل الحفار البر مائى دون الحاجة إلى استخدام صندل نهرى.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، حرص الحكومة على الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحى والتى تأتى على رأس الأولويات خلال المرحلة الجارية وتوصيل المرافق لجميع المواطنين فى القرى والمراكز وتذليل العقبات للانتهاء منها فى موعدها.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، لـ"اليوم السابع": إلى أن الحفار البر مائى كامل بالبنتون العائم وطلمبات التكرير وخطوط الطرد وذلك للقيام باعمال التكريك امام مآخذ محطات المياه للحد من أثار ظاهرة الإطماء خلال السدة الشتوية والتى تعوق وصول المياه نهر النيل إلى الطلمبات العكرة وقد يتسبب فى ضعف المياه


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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