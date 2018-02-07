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بتكلفة 250مليون جنيه..

محافظ أسيوط يتفقد اعمال لمشروع محطة مياه الوليدية الجديدة تمهيداً لتشغيله قريباً

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:40 م
محافظ أسيوط يتفقد اعمال لمشروع محطة مياه الوليدية الجديدة تمهيداً لتشغيله قريباً محافظ أسيوط يتفقد أعمال محطة مياه الوليدية


أسيوط - هيثم البدري
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شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على الإنتهاء من مشروعات محطات مياة الشرب والصرف الصحي في المواعيد المحددة، وطبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً،خاصة مع توافر التمويل اللازم لتنفيذ وإنشاء المشروع

وأشار إلى أن العمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة لإزالة العقبات التي تواجه تلك المشروعات بكافة مراكز وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحطة مياه الوليدية بأسيوط ؛ رافقه خلالها المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محسن الحسيني رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ، والمهندس عاطف المهدي مدير الادارة الفنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وجاء تفقد الدسوقي، لمشروع محطة مياة الوليدية الجديدة التي أوشكت على إنتهاء الأعمال بها بطاقة إنتاجية بطاقة 51 ألف م3/يوما ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة تشغيل أول حفار بر مائي لإزالة الإطماء تمهيداً لدخولها الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط،  مسئولي الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال المتبقية بالمشروع، والاستفادة من الحفار الجديد الذي وصل منذ أيام للقيام بأعمال التكريك والتقليل من آثار عمليات الإطماء، وذلك استعداداً لإجراء التجارب والإختبارات اللازمة لتشغيل المحطة والاستفادة من الخدمة المقدمة منها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقال المهندس ياسر الدسوقي أن وصول الحفار البرمائي ودخولة الخدمة سيساهم في حل مشكلة الإطماء أمام مأخذ محطات المياه بمراكز المحافظة المختلفة وليس محطة الوليدية فقط، والتي كانت تؤثر في وصول المياة بالكميات المناسبة مع انخفاض منسوب النيل خلال السدة الشتوية.

 

وأوضح المهندس محسن الحسيني رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن الطاقة التصميمية للمحطة 51 ألف م3/يوما مضيفاً إنها تغذي مدينة أسيوط بالإضافة منطقة الوليدية و9 قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية عزبة خلف راشد ونجع رزيق ليستفيد منها حوالي 211 ألف نسمة حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالي 36 كم وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.

 

وأضاف المهندس عاطف المهدي مدير الإدارة الفنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لافتاً إلى التنسيق بين المحافظة والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه المشروع وأدت إلى تغيير مواعيد استلامه أكثر من مرة في وقت سابق.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد دعمت معدات وإمكانيات الشركة بأسيوط بحفار برمائي كامل بالبنتون العائم وطلمبة التكريك وخطوط الطرد للقيام بأعمال التكريك أمام مآخذ محطات المياه بتكلفة تصل إلى 6.5مليون جنيه وذلك للتقليل من أثار ظاهرة الإطماء والسدة الشتوية التي تتكرر بهذا التوقيت من كل عام وهو ما قد يتسبب فى ضعف المياه موضحاً إنه يعمل دون الحاجة إلى استخدام صندل نهري مؤكداً على العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

 


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