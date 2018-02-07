مجهولان يطلقان النار على شخص ويفران هاربين فى المنصورة





الدقهلية شريف الديب

أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار على شخص بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة وفرا هاربين

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة، بقيام اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على مواطن من سلاح آلى وفروا هاربين

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة محمد.ص.ع.ال مقيم عزبة السقية التابعة لقرية سلامون القماش بمركز المنصورة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج، وجارى كشف ملابسات الحادث والكشف عن الجناة.