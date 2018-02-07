مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالجامعات والمراكز البحثية‎





كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعيين (3) نواب لرؤساء الجامعات وهم:

· الدكتورة منى فؤاد محمد عطية نائباً لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

· الدكتورهانى يوسف حسن نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب.

· الدكتورة شادن معاوية حنفى نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بالإضافة إلى صدور قرارات بتعيين (2) رؤساء للمراكز والمعاهد البحثية وهما:

· الدكتورة وفاء عبد السميع موسى قنديل رئيساً لمعهد تيودوربلهارس للأبحاث.

· الدكتور شريف محمد سعد الدين كراوية رئيساً لمعهد بحوث أمراض العيون.

فضلاً عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين:

· الدكتور شيرين محمد عبد القادر عبد الرؤوف رئيساً لقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث الإلكترونيات.