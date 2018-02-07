مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالجامعات والمراكز البحثية‎

مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالجامعات والمراكز البحثيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 03:03 م
كتب وائل ربيعى
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعيين (3) نواب لرؤساء الجامعات وهم:
· الدكتورة منى فؤاد محمد عطية نائباً لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.
· الدكتورهانى يوسف حسن نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب.
· الدكتورة شادن معاوية حنفى نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث.
بالإضافة إلى صدور قرارات بتعيين (2) رؤساء للمراكز والمعاهد البحثية وهما:
· الدكتورة وفاء عبد السميع موسى قنديل رئيساً لمعهد تيودوربلهارس للأبحاث.
· الدكتور شريف محمد سعد الدين كراوية رئيساً لمعهد بحوث أمراض العيون.
فضلاً عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين:
· الدكتور شيرين محمد عبد القادر عبد الرؤوف رئيساً لقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث الإلكترونيات.
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