video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالجامعات والمراكز البحثية‎

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:03 م
مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيينات جديدة بالجامعات والمراكز البحثية‎ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعيين  (3) نواب لرؤساء الجامعات وهم:

· الدكتورة منى فؤاد محمد عطية نائباً لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

· الدكتورهانى يوسف حسن نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب.

· الدكتورة شادن معاوية حنفى نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بالإضافة إلى صدور قرارات بتعيين (2) رؤساء للمراكز والمعاهد البحثية وهما:

·  الدكتورة وفاء عبد السميع موسى قنديل رئيساً لمعهد تيودوربلهارس للأبحاث.

· الدكتور شريف محمد سعد الدين كراوية رئيساً لمعهد بحوث أمراض العيون.

فضلاً عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين:

· الدكتور شيرين محمد عبد القادر عبد الرؤوف رئيساً لقسم الحاسبات والنظم بمعهد بحوث الإلكترونيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: 58 منحة للطلاب الصينيين للدراسة فى مصر

التعليم العالى

مجلس الوزراء

المراكز البحثية



لا تفوتك
هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة