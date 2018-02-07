مجلس النواب الأمريكى يقر مسودة إنفاق لتفادى إغلاق الحكومة





(رويترز)

أقر مجلس النواب الأمريكى تشريعا لتفادى إغلاق وكالات الحكومة نهاية هذا الأسبوع وذلك بتمديد تمويل معظم البرامج الاتحادية حتى 23 مارس.

وبواقع 245 أمام 182 صوت المجلس أمس الثلاثاء بالموافقة على المسودة التى تتضمن أيضا زيادة التمويل العسكرى حتى انتهاء السنة المالية الحالية فى 30 سبتمبر.

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ بحث التشريع قبل انقضاء مهلة غدا الخميس.