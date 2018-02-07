video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:10 م
مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرة مؤشر داو جونز


رويترز
إضافة تعليق

المؤشرات الرئيسية للأسهم فى بورصة وول ستريت ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرة

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية انخفضت فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء وهبط المؤشر داو جونز الصناعى أكثر من 100 نقطة بعد أن فشلت مكاسبه فى الجلسة السابقة التى بلغت حوالى 2 % فى تهدئة التوترات التى أثارها أكبر هبوط أثناء التعاملات فى تاريخ المؤشر القياسى يوم الاثنين.

وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 108.20 نقطة، أو 0.43 % إلى 24804.57 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.22 نقطة، أو 0.30 %، إلى 2686.92 نقطة.

 

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 22.22 نقطة، أو 0.31 %، إلى 7093.66 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار سوق الأسهم الأمريكية الاثنين يهدد تفاخر ترامب بإنجازاته فى الاقتصاد قبل انتخابات الكونجرس.. مؤشر داو جونز يتراجع أكثر من 4% فى يوم متقلب للبورصة.. ومحللون: تراجع البطالة وارتفاع الأجور أحد أسباب

المؤشر داو جونز الصناعى يهبط أكثر من 2 % عند الفتح

بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة ومؤشر داو جونز يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

اسهم

الاسهم الامريكيه

اخبار الاقتصاد

داو جونز

بورصه وول ستريت



لا تفوتك
هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

"مفيش أزمة سكر تانى".. التموين: توريد 2 مليون طن و350 ألف طن قصب حتى الآن.. صرف سلع مدعمة بمليار و300 مليون جنيه من مقررات فبراير.. زيادة منافذ البيع واستمرار تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الغذائية

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من الإشغالات العامة بشارع البترول بالمرج.. تلوث المياه وانقطاعها بمدينة دسوق.. تدهور دورة مياه بمدرسة صفط الغربية ببنى سويف.. تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة بالأزهر يثير أزمة

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

5 صعوبات تواجه صلاح محسن قبل الظهور الأول مع الأهلى

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

حملة موسى مصطفى: برنامج مرشحنا يضع آليات واضحه للتعامل مع الأزمات التى نعيشها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة