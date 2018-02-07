مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرة

مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرةالأربعاء، 07 فبراير 2018 05:10 م
مؤشر داو جونز
رويترز
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المؤشرات الرئيسية للأسهم فى بورصة وول ستريت ترتد عن خسائرها الأولية وتصعد فى التعاملات المبكرة
وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية انخفضت فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء وهبط المؤشر داو جونز الصناعى أكثر من 100 نقطة بعد أن فشلت مكاسبه فى الجلسة السابقة التى بلغت حوالى 2 % فى تهدئة التوترات التى أثارها أكبر هبوط أثناء التعاملات فى تاريخ المؤشر القياسى يوم الاثنين.
وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 108.20 نقطة، أو 0.43 % إلى 24804.57 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.22 نقطة، أو 0.30 %، إلى 2686.92 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 22.22 نقطة، أو 0.31 %، إلى 7093.66 نقطة.
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