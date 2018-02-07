كيف تواجه "الزراعة" أنفلونزا الطيور فى الشتاء × 16معلومة





كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، فى 16 معلومة، الخطة الاستراتيجية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للقضاء على المرض خلال فصل الشتاء.

1- قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد الرقابة على مراكز بيع وتداول اللقاحات وسحب العينات للفحص المعملى.

2- التنسيق مع المحافظين لتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم بيع وتدوال الطيور الحية.

3- إعطاء قروض لتوفير الثلاجات والديب فريزر لاستكمال تطبيق قانون رقم 70 لمنع تدوال الطيور الحية.

4- قيام شركات اللقاحات بتدريب فرق التحصين ومزارع الإنتاج الداجنى على تطبيق إجراءات الأمان الحيوى وتوفير ثلاجات حفظ اللقاحات .

5- إعداد تجربة التحصين ضد المرض فى المفرخات التى تنتج الدجاج البلدى والبط للتربية المنزلية.

6- تقوم الشركات بتوفير اللقاح وموافاة الهيئة بكل المعلومات اللازمة للقيام بحسب العينات للفحص المعملى.

7- تقوم الخدمات البيطرية والمعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن بتقييم شامل وبشفافية لكل التجارب الحقلية الخاصة باللقاحات المستخدمة من حيث نسبة النفوق والمستوى المناعى .

8- وضع مواصفات وحدات تدوير مخلفات صناعة الدواجن والنفاق بالمجازر.

9- وضع الاشتراطات الصحية للسيارات التى تقوم بنقل المخلفات.

10- إلزام مزارع الدواجن الجديدة بالظهير الصحراوى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من النافق والمخلفات عن طريق التحلل الهوائى الكمبوست.

11- تأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الدواجن لحماية صغار المربين والقضاء على الوسطاء للسيطرة على الأسعار

12- منح المزارع مهلة لمدة 6 أشهر للانتهاء من تطبيق معايير الأمن الحيوى وتوفيق أوضاعها لمنحها التراخيص وفى حالة عدم الالتزام يتم غلقها.

13- رفع إحداثيات المزارع ومتابعة تطبيق الآمان الحيوى وذلك من خلال مشروع دعم المربى الصغير.

14- استمرار التقصى النشط فى المزارع والأسواق للوقوف على الوضع الوبائى لمرض أنفلونزا الطيور.

15- استمرار أخذ العينات قبل البيع، واستمرار حملات التوعية والإرشاد للمربين والتربية المنزلية عن خطورة مرض أنفلونزا الطيور وطرق انتقاله.

16- ضرورة استخدام الذبح الآمن للطيور المنزلية لمنع انتشار المرض والحد من تعرض المواطنين للإصابة به وغيره من الإصابات الميكروبيولوجية الأخرى.