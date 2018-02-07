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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:53 م
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كيف تواجه "الزراعة" أنفلونزا الطيور فى الشتاء × 16معلومة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:52 م
كيف تواجه "الزراعة" أنفلونزا الطيور فى الشتاء × 16معلومة أنفلونزا الطيور


كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم  السابع"، فى 16 معلومة، الخطة الاستراتيجية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للقضاء على المرض خلال فصل الشتاء.

1- قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد الرقابة على مراكز بيع وتداول اللقاحات وسحب العينات للفحص المعملى.

 2- التنسيق مع المحافظين لتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم بيع وتدوال الطيور الحية.

3- إعطاء قروض لتوفير الثلاجات والديب فريزر لاستكمال تطبيق قانون رقم 70 لمنع تدوال الطيور الحية.

 4- قيام شركات اللقاحات بتدريب فرق التحصين ومزارع الإنتاج الداجنى على تطبيق إجراءات الأمان الحيوى وتوفير ثلاجات حفظ اللقاحات .

5- إعداد تجربة التحصين ضد المرض فى المفرخات التى تنتج الدجاج البلدى والبط للتربية المنزلية.

6- تقوم الشركات بتوفير اللقاح وموافاة الهيئة بكل المعلومات اللازمة للقيام بحسب العينات للفحص المعملى.

7- تقوم الخدمات البيطرية والمعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن بتقييم شامل وبشفافية لكل التجارب الحقلية الخاصة باللقاحات المستخدمة من حيث نسبة النفوق والمستوى المناعى .

8- وضع مواصفات وحدات تدوير مخلفات صناعة الدواجن والنفاق بالمجازر.

 9- وضع  الاشتراطات الصحية للسيارات التى تقوم بنقل المخلفات.

 10- إلزام مزارع الدواجن الجديدة بالظهير الصحراوى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من النافق والمخلفات عن طريق التحلل الهوائى الكمبوست.

11- تأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الدواجن لحماية صغار المربين والقضاء على الوسطاء للسيطرة على الأسعار

 12- منح المزارع مهلة لمدة 6 أشهر للانتهاء من تطبيق معايير الأمن الحيوى وتوفيق أوضاعها لمنحها التراخيص وفى حالة عدم الالتزام يتم غلقها.

13- رفع إحداثيات المزارع ومتابعة تطبيق الآمان الحيوى وذلك من خلال مشروع دعم المربى الصغير.

 14- استمرار التقصى النشط فى المزارع والأسواق للوقوف على الوضع الوبائى لمرض أنفلونزا الطيور.

15- استمرار أخذ العينات قبل البيع، واستمرار حملات التوعية والإرشاد للمربين والتربية المنزلية عن خطورة مرض أنفلونزا الطيور وطرق انتقاله.

16- ضرورة استخدام الذبح الآمن للطيور المنزلية لمنع انتشار المرض والحد من تعرض المواطنين للإصابة به وغيره من الإصابات الميكروبيولوجية الأخرى.

 

 


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وزارة الزراعة

انفلونزا الطيور

حظر نقل الطيور

الخدمات البيطرية

حملات التوعية



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