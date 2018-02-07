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قوات الأمن تفض احتجاج أهالى متهمين بحيازة سلاح بقرية شما بالمنوفية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:53 ص
قوات الأمن تفض احتجاج أهالى متهمين بحيازة سلاح بقرية شما بالمنوفية احتجاج أهالى عدد من المتهمين


المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت قوات الأمن من فض احتجاج أهالى عدد من المتهمين بحيازة سلاح بقرية شما بمحافظة المنوفية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم وصدور قرار النيابة بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وجاء ذلك عقب القبض على 5 متهمين بحيازة أسلحة أول أمس، بينهم اثنان من أشقاء محمد عيسى العليمى، قتيل أحداث عائلة أولاد أبو حريرة خلال نوفمبر من العام 2016.

 

وكانت قوات الشرطة فرقت الأهالى من أمام نقطة القرية الذين تواجدوا احتجاجًا على ضبط المتهمين الخمسة أمس، وهم: خالد، وعلاء عيسى، وإبراهيم الأسيوطى، وبخيت شوشة، وعلى شرف الدين، فيما ألقت قوات الأمن اليوم القبض على 7 أشخاص بينهم زوجة العليمى وزوجتى شقيقيه اللاتى كن بين المحتجين المطالبين بالإفراج عن شقيقى العليمى.

 

وأكد مصدر أمنى، أن المقبوض عليهم ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة فى اتجاه الأمن، موضحًا أنه يجرى حاليًا فحص المضبوطين.

 

يذكر أن محمد عيسى العليمى لقى مصرعه فى نوفمبر 2016 على يد أبناء عائلة أبو حريرة لمعارضته إجرام تورطوا فيها وطردوا بسببها من القرية فى 2011 بعد أن مارسوا أعمال بلطجة وقتل لعدد من أبناء القرية.

احتجاجات
احتجاجات الأهالى

 

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انتشار-قوات-الامن-
انتشار قوات الامن

 


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