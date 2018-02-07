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قطر تستقوى بواشنطن ضد العرب.. الدوحة تزعم استعداد البيت الابيض الدفاع عنها

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:28 م
قطر تستقوى بواشنطن ضد العرب.. الدوحة تزعم استعداد البيت الابيض الدفاع عنها تميم بن حمد أمير قطر


كتب- هاشم الفخرانى
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فى استقواء جديد من قبل إمارة قطر الداعم الأكبر للإرهاب فى الشرق الأوسط للقوى الغربية ضد الرباعى العربى الذى يفضح تعاونها مع التنظيمات الإرهابية، ثمن مجلس الورزاء القطرى، اليوم الأربعاء، تأكيد الولايات المتحدة فى ختام الحوار الاستراتيجى بين البلدين على استعدادها للعمل بصورة مشتركة مع قطر لردع ما أسمته "التهديدات الخارجية لوحدة الأراضى القطرية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" إن مجلس الوزراء رحب، فى ختام اجتماعه العادى، اليوم الأربعاء، بنتائج الحوار الاستراتيجى الأول بين قطر والولايات المتحدة، الذى انعقد فى واشنطن، بمشاركة عالية المستوى من الجانبين.

وأعرب عن تقديره لتأكيد الولايات المتحدة على استعدادها للعمل بصورة مشتركة مع دولة قطر لردع ومجابهة التهديدات الخارجية لوحدة الأراضى القطرية بما يتسق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وفى 5 يونيو الماضى، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بسبب دعمها للإرهاب.


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