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قاتل زوجته ببولاق الدكرور: رفضت إقامة علاقة زوجية معى فخنقتها بكوفيه

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:00 ص
قاتل زوجته ببولاق الدكرور: رفضت إقامة علاقة زوجية معى فخنقتها بكوفيه جثه - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف سائق توك توك متهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور، أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب رفضها إقامة علاقة زوجية معه، مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب ثم خنقها بواسطة كوفية، وعندما فقدت وعيها استغاث بأفراد أسرتها ونقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور لإسعافها، إلا أنه فور إخبار الأطباء له أنها فارقت الحياة فر هاربا من المستشفى حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه قبل مرور ساعة على ارتكاب الجريمة.

تلقى الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة ووجود آثار خنق حول رقبتها.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجنى عليها "سائق توك توك" اعتدى عليها، وخنقها ثم حاول نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وعندما اكتشف وفاتها فر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.


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قتل زوجة

شك في السلوك

بولاق الدكرور

أمن الجيزة



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري ونصيح للشيخ احمد شيخ الازهر

ابحث عن البرشام والترامادول هو لم يكن في حالته واخد برشامه نرجو فحص البول

نرجو فحص البول والدم للقاتل لانه كان واخذ برشام اكيد الله يلعنك اخذت ايه لما خنقتها مش يمكن تعبانه في البيت مع العيال الله يحرقك بجاز اسود معفن والله يخرب بيت البرشام 

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