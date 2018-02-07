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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:52 م
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فيديو.. بتجهز كوافير.. الكرسى فى سوق الجمعة أرخص من برة بـ2000 جنيه

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:46 م
فيديو.. بتجهز كوافير.. الكرسى فى سوق الجمعة أرخص من برة بـ2000 جنيه سوق الجمعة


كتب أسامة طلعت
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إنه  من أشهر الأسواق فى مصر حيث تجد فيه ما تشتهيه الأنفس فأياً كان ما تبحث عنه غريباً كان أو عجيباً سواء تجهز شقتك أو مطعمك أو محلك أو حتى تشترى حيواناً أليفاً فكل ما تبحث عنه ستجده هنا فى سوق الجمعة.

قال ناجى سعد تاجر مستلزمات "كوافير" بسوق الجملة منذ 10 سنوات:نعمل فى كل ما هو مستعمل أو ما يطلق عليه "خرج بيت" خاصة كرسى "الكوافير نقوم بإعادة تجديده حتى يجذب الزبون من جديد.

ومن حيث السعر يضيف أحمد سعيد على كلام زميله قائلاً: كرسى الكوافير جديد بـ4700 لكن إحنا بنبيعه بـ2000 جنيه وهكذا ولكن إنخفاض السعر لا يؤثر على الجودة فنحن نقوم بجعله كحالة الجديد تماماً وأغلب زبائننا من الطبقة المتوسطة والإقبال يكون على كرسى الغسيل لأن سعره فى خارج سوق الجمعة بـ 3500 لكنه هنا سعره ينخفض ليصل لـ1200 ويرجع إنخفاض الأسعار لأنه مستعمل ولكن بحالة الجديد.

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سوق الجمعة

كوافير

تجهيز محلات



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