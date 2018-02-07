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غدا.. اجتماع لوزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات بمصر والسودان فى القاهرة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:53 م
غدا.. اجتماع لوزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات بمصر والسودان فى القاهرة المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد


(أ ش أ)
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يعقد غدا الخميس، بالقاهرة اجتماع رباعى يضم وزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات بمصر والسودان، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد -فى تصريح صحفى اليوم الخميس- إن الاجتماعات المقرر عقدها بالقاهرة سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيرى الخارجية، وأخرى بين رئيسى جهازى المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية البلدين.

وأضاف أن الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتى الخارجية وجهازى المخابرات العامة فى البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين فى إطار العلاقة الاستراتيجية التى تجمع بينهما، والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية فى مختلف المجالات، فضلا عن إزالة أية شوائب قد تعترى تلك العلاقة فى مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير فى مواجهة التحديات المشتركة.


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السودان

المخابرات

الخارجيه المصريه



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