غدا.. اتحاد المصارف العربية يعقد ملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى غسل الأموال

كتب - أحمد يعقوب

يعقد اتحاد المصارف العربية، غدا الخميس، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ملتقى مصرفى عربى تحت عنوان: "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها "، فى مدينة الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2018، و"اليوم السابع" ينشر الأجندة الكاملة للملتقى.

ويشارك فى أعمال الملتقى محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – لبنان، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، ومحمد بدر محافظة الأقصر.

ويستحوذ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولى، لاسيما فى ظل المخاطر والتحديات التى يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التى تتيح انتقال الأموال بسرعة بين البلدان، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون فى كافة الدول العربية بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التى تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الإرهابية وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيًا مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التى تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.

وعلى الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه مازال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمى فى تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتى تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، بالإضافة إلى سرعة التطور فى خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التى تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التى تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك، الأمر الذى يشكل تهديدًا يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفى.

وتبرز أهمية الملتقى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى جمهورية مصر العربية وإتحاد بنوك مصر لطرح ومناقشة قضايا الساعة الهامة والمتمثلة فى مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالى، وغيرها من الموضوعات الساخنة التى تحوذ إهتمام ضباط الإمتثال فى مؤسساتنا المصرفية والمالية.

ويناقش الملتقى البتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف، و- Digital transformation - Omni Channel

- Social Media and Crowd Funding، وCrypto currencies - Regtech – Suptech - E signature - Digital KYC Bit coin and others - Block chain، وتحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها، وحالات تطبيقية حول غسل الاموال وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وآليات تعزيز الشمول المالى وتحقيق النزاهة المالية فى ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، والمخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية Systemic Risk – Cyber Crime، وأثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالى FATF لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



1



2



3