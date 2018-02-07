video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:23 م
غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنية العنف في اليمن - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الجيش اليمنى أن مدفعية الجيش بمعاونة مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، كثفت قصفها العنيف على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية يمنية أن مدفعية الجيش اليمنى وطائرات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا فى صرواح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.

وأضافت المصادر اليمنية بالمركز الإعلامى التابع للقوات المسلحة "إن مدفعية الجيش قصفت، صباح اليوم، موقع تمركز للمليشيا الانقلابية وتجمعا لها فى وادى انشر فى صرواح قتل وجرح على إثرها 8 من عناصر المليشيا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليمن يدعو للمصالحة بعد اشتباكات دامية فى عدن

الجيش اليمنى

صرواح

الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة