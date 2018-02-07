غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنية

غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على مليشيا الحوثى فى صرواح اليمنيةالأربعاء، 07 فبراير 2018 10:23 م
العنف في اليمن - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى أن مدفعية الجيش بمعاونة مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، كثفت قصفها العنيف على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية يمنية أن مدفعية الجيش اليمنى وطائرات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا فى صرواح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.
وأضافت المصادر اليمنية بالمركز الإعلامى التابع للقوات المسلحة "إن مدفعية الجيش قصفت، صباح اليوم، موقع تمركز للمليشيا الانقلابية وتجمعا لها فى وادى انشر فى صرواح قتل وجرح على إثرها 8 من عناصر المليشيا".
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