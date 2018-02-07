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خالد صلاح
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غارات أمريكية جديدة ضد مواقع طالبان فى أفغانستان

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:03 ص
غارات أمريكية جديدة ضد مواقع طالبان فى أفغانستان غارات جوية - أرشيفية


(أ ف ب)
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شنت واشنطن غارات جوية جديدة فى شمال أفغانستان ضد طالبان، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الاميركية للشرق الأوسط.

وقالت القيادة فى بيان: "شنت الولايات المتحدة فى الساعات الـ96 الأخيرة غارات على مراكز تدريب لطالبان فى ولاية بداخشان مانعة بذلك تحضير اعتداءات قرب الحدود مع الصين وطاجيكستان".

وأضافت أنه تم أيضا تدمير عربات قديمة للجيش الأفغانى استولى عليها عناصر طالبان وكانوا بصدد تحويلها إلى شاحنات ملغومة.

وبحسب البيان شاركت فى الغارات القاذفة بي-52 التى القت لوحدها 24 قنبلة موجهة بدقة.، مشيرا إلى أن ذلك يشكل رقما قياسيا لهذه القاذفة الاستراتيجية.

وعلق الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان حيث دخلت الحرب الأمريكية عامها الـ 17 "إن طالبان لا يمكنهم الاختباء فى أى مكان".

وردا على سؤال فى الكونجرس بشأن طول هذه الحرب قال وزير الدفاع جيم ماتيس، إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة "للتدريب والدعم" للقوات الأفغانية كانت موضع تأييد واسع من حلفاء واشنطن فى قوة الأطلسى بأفغانستان.

وأوضح "هم معنا لأنهم يؤمنون بهذه الاستراتيجية الممثلة فى تولى الأفغان معظم المعارك لكن مع مستشارين يقدمون الدعم الجوى وقوة نار الحلف الأطلسى لمساعدتهم".

وبعد 16 عاما من الحرب ورغم مئات مليارات الدولارات التى انفقت كمساعدة دولية لاستقرار أفغانستان، يكثف طالبان هجماتهم ضد الجيش والاعتداءات بما فى ذلك فى كابول.

 

        


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غارات أمريكية

طالبان

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